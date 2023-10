11° posto per la Nazionale al Mondiale di pesca in mare da natante

11esimo posto assoluto al 58° Campionato del Mondo di pesca in mare da natante della Nazionale Sammarinese, che ha preso parte alla manifestazione che si è svolta a Novigrad, in Croazia. La squadra composta da Alessandro Antonini, Federico Bruschi, Lorenzo Mularoni, Alberto Tasini, Omar El Attar e Federico Soldati, in qualità di capitano, ha saputo onorare l’impegno con grande professionalità. Da sottolineare le prove di Alessandro Antonini, stabile in quinta posizione per tutti e tre i giorni di gare; Federico Bruschi, capace di arrivare primo nel primo giorno di gara di barca e Lorenzo Mularoni, terzo. Buone le prestazioni anche di Alberto Tasini e Federico Soldati nel terzo giorno di gare, che hanno ottenuto entrambi due terzi posti di barca.