A Kristina Pruccoli i complimenti del Segretario allo Sport

L'incontro alla Segreteria Sport

Questa mattina il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini ha incontrato Kristina Pruccoli. La neo Campionessa Europea di Tiro con l'Arco Indoor, specialità Arco Nudo, era accompagnata dal Presidente Federale Luciano Zanotti e dal coach Emanuele Guidi. Lonfernini si è complimento con l'arciera per il risultato conseguito e per avere ancora una volta tenuto alto il nome di San Marino in campo internazionale. "È un compito - ha detto il Segretario - che spesso assolvono le discipline che vengono erroneamente considerate minori". Kristina Pruccoli ha confermato di voler provare a raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.