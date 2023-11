A San Marino è arrivato il basket femminile

Nel servizio l'intervista al coach Valentina Fabbri

E' l'anno zero, o l'anno uno, comunque è l'anno nel quale la Pallacanestro Titano e la Federazione Sammarinese sono al via nel campionato under 14 di basket femminile. Il progetto di Valentina Fabbri, un illustre recente passato in serie A, prende corpo a Fonte dell'Ovo con 2 allenamenti settimanali e la voglia di far crescere un gruppo che comunque vada è già nella storia. Dopo il debutto in campionato contro Imola, le ragazze sono attesa dalla trasferta di Castel San Pietro per tornare in casa sabato 2 dicembre. Per crescere individualmente e come gruppo.

