A San Marino l'Italiano di downhill e skateboard downhill

Sono oltre 40 gli atleti iscritti ai campionati italiani di downhill e skateboard downhill organizzati a San Marino in questo week end. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha chiesto e trovato il prezioso supporto della Federazione Sammarinese Roller Sports per creare un evento in contemporanea a quelli di altre discipline organizzati nelle città limitrofe, Da Riccione a Rimini, a Cesena a Forlì. Molto bello e impegnativo il percorso da via Montalbo a Strada Prima Gualdaria di Monte Cerreto.

E intanto a Riccione la sammarinese Matilde Terenzi ha conquistato il titolo italiano nella specialità Slide e Roller Cross.