Al Bocciodromo il 20° Trofeo Titano

Il Trofeo Titano festeggia la sua 20^ edizione con un evento internazionale. La manifestazione di bocce, riservata alla specialità Petanque, ha visto la presenza di 30 coppie in rappresentanza di San Marino, Italia, Svizzera, Francia e Monaco. A festeggiare, al Bocciodromo, sono gli azzurri: 4 italiani nei primi 4 posti con la medaglia d'oro che è andata a Gian Piero Cucchietti ed Ennio De Luca della società Dronero Cuneo. Sempre della città piemontese, ma della Caraglio Cuneo, anche Diego Giordano e Marino Borbano sul gradino più basso del podio. Tra le due coppie l'argento è di Vincenzo Ferraguti e Luigi Bonicelli del Modena, così come Christophe Di Meglio e Samuele Franchi quarti assoluti. Buona prestazione anche per la società Libertas San Marino con Carlo Rossi e Vittorio Giri terzi classificati nella gara B.