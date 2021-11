Alessandra Perilli "corre" verso il 2022

Sentiamo Alessandra Perilli

Shooting fotografico, consegna delle chiavi e primi metri al volante della sua nuova auto: Alessandra Perilli “corre” verso i prossimi e fitti impegni del 2022: 7 prove di Coppa del Mondo, Mondiali, Europei e Giochi del Mediterraneo. Alla campionessa sammarinese di tiro a volo, bronzo e argento ai Giochi Olimpici di Tokyo nel Trap femminile e nel Mix Team assieme a Gian Marco Berti, è stata consegnata una bellissima auto dal Gruppo Reggini – di cui la Perilli è diventata testimonial - "griffata" con il suo nome. Sulla fiancata i cinque colori dei cerchi olimpici che diventano, per l'occasione, cinque tracce intersecate tra loro a rappresentare le strade che l'atleta percorrerà, sportivamente parlando e non. Tutto questo rientra nel programma di Reggini, Audi Prima Scelta Plus.



Nel video l'intervista ad Alessandra Perilli e Filippo Reggini, presidente Reggini S.P.A.