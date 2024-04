Arriva la "Minibasket Cup"

Due giorni di pallacanestro tra Poggio Torriana, San Marino e Villa Verucchio. 14 squadre, 210 atleti, 250 accompagnatori, 5 campi. La “Minibasket Cup” torneo nazionale di basket categoria Esordienti è giunta alla quinta edizione e si giocherà sabato 20 e domenica 21 aprile. Scenderanno in campo 14 squadre, che arrivano in Valmarecchia e sul Titano da tutta Italia. Cinque i campi utilizzati: palestra Poggio Berni, Tigers Arena e Tensostruttura a Villa Verucchio, Multieventi e Palestra Casadei a San Marino. La formula prevede 4 gironi, semifinali e finalissima in programma domenica 21 aprile alle 16.30 al Multieventi Sport Domus di San Marino.