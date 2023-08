Bella prova di Alessandra Gasparelli ai Campionati Europei under 20 in corso in Israele. La velocista del Titano ha corso le qualificazioni in 11.68, tempo che le ha permesso di sfiorare l'accesso alle semifinali dei 100 metri. La biancoazzurra è stata penalizzata anche dalla presenza di meno vento alle spalle +1.3. Con il tempo ottenuto Alessandra Gasparelli ha concluso la gara in 17' posizione.