Attività Subacquee. la Sub Haggi Statti San Marino al Trofeo di Vignola

Esordio nel tiro al bersaglio subacqueo per la Sub Haggi Statti di San Marino, che nel weekend ha partecipato al 21° trofeo organizzato dalla Sub Vignola. A rappresentare i colori biancazzurri c'erano Sara Maggiotti, 7^ nella prova femminile, ed Emmanuel Santolini, 15° in quella maschile.