Karate: San Marino conquista quattro medaglie alla Coppa Nazionale CSEN

Si è svolta a Fidenza, in provincia di Parma, la Coppa Nazionale di Karate CSEN alla quale sono stati presenti oltre 3000 partecipanti. La Federazione Sammarinese Arti Marziali rappresentata dalle due società di Karate, il San Marino Shotokan Club Karate e l’Isshinryu Karate San Marino, è presente con ventuno atleti.

Per gli atleti sammarinesi è arrivata una medaglia d’argento e tre di bronzo. Sara Vincenti ha ottenuto il secondo posto nel Kumite, categoria Cadetti -47kg; bronzo per Michele Callini (Kumite, Senior -60kg), Giulia Cenni (Kata, Bambini) e Sophia De Angelis (Kata, Bambini). Cenni e De Angelis sono state impegnate anche nelle discipline Percorso e Palloncino, riservate ai più piccoli. Nella specialità Kata, categoria Esordienti, hanno partecipato Cristel Battistini, Beatrice Monaldi, Emma Missiroli e Natan Pedrelli. La Fesam ha impiegato anche Marta Cupi, Alberto Dolcini, Mattia Matteini, Martino Mazza - che ha gareggiato anche nel Percorso e Palloncino -, Alice Morolli, Mattia Palazzi, Michele Polverelli e Olivia Valetta. Nel Kumite buone prestazioni anche per Francesco Biordi, Enrico Casadei, Eleonora e Rebecca Gaidella, e Andrea Zafferani.

La Federazione ha osservato con particolare attenzione le prove di Rebecca Gaidella e Michele Callini, che parteciperanno tra due settimane al Campionato Europeo di karate WFK in Croazia. Durante il corso della manifestazione il presidente Maurizio Mazza ha raggiunto importanti accordi in vista dell’Open International, che si terrà a San Marino a novembre. Il presidente federale ha anche voluto elogiare tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione per l’impegno e preparazione alle gare, ringraziando anche i maestri per la crescita del settore giovanile.