Baseball: Bologna si impone 4 - 1 sul San Marino in Gara 1

Niente da fare per San Marino: Bologna s’impone 4-1 e porta a casa la prima partita del trittico valevole per l’ultimo turno di campionato. Il vincente è Murilo Brolo Gouvea, perdente Nicola Garbella, salvezza per Bassani. La gara si decide con i 3 punti al quinto inning della Fortitudo, poi le squadre si scambiano un’altra segnatura ma la sostanza delle cose non cambia. Per i Titani serata poco produttiva nel box, con tre valide in totale: due di Giovanni Garbella e una di Federico Celli.