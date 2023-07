Baseball: grande sfida al Falchi tra Bologna e San Marino

L’anticipo tra UnipolSai Bologna e San Marino apre questa sera la seconda giornata di ritorno della poule scudetto. La serie che inizia al “Gianni Falchi” e che proseguirà domani a Serravalle per tornare sabato sotto le due Torri, mette di fronte le formazioni che stanno duellando per presentarsi ai playoff al primo posto nel girone G, ma non solo: le squadre guidate da Lele Frignani e Doriano Bindi hanno vinto gli ultimi cinque scudetti, nel 2021 e 2022 San Marino, i precedenti tre Bologna. Una super sfida tra due grandi club. Nei Titani ci sarà il neo acquisto Jesus Castillo. I campioni d'Italia sono reduci dalla tripletta con Grosseto, mentre la Fortitudo ha perso la serie con Parma, vincendo l’ultimo match. Sul monte questa sera lanciatori italiani: Crepaldi e Garbella.