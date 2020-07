Baseball, per San Marino doppio impegno a Parma

Sabato intenso per il San Marino Baseball, impegnato in una doppia sfida sul diamante di Parma, una delle due rivali per il titolo. In Gara 1, Serravalle, la squadra di Chiarini si è imposta per 3-0, risultato che le permette di guidare la classifica a punteggio pieno insieme alla Fortitudo Bologna. Si gioca alle 16:30 e alle 21. Sempre oggi, sempre in doppio appuntamento, si giocano Godo-Collecchio e Macerata-Bologna.