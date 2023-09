Baseball: San Marino KO, lo scudetto alla Fortitudo Bologna

La Fortitudo Bologna vince 6-2 a Serravalle la gara4 e si aggiudica l’Italian Baseball Series con vittoria per 4-0. MVP del match è stato Ricardo Paolini. San Marino manca così il tris dopo i successi nel 2021 e nel 2022. Nella serie i Titani battono due valide in più (30-28), ma non basta per portare a casa una partita. È stata l'ultima partita di Erick Epifano, salutato con calorosi applausi. A lui il merito di aver scritto pagine importanti nella storia recente del baseball sammarinese.