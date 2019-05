Baseball: San Marino vince 1-0 contro Castenaso

Ai Capi di Stato sono state donate due mazze autografate dai giocatori di San Marino e la pallina celebrativa dei 50' anni della Federazione

Vittoria di misura per San Marino che supera Castenaso in gara1. San Marino centra la terza vittoria consecutiva grazie al successo su Castenaso. Basta un fuoricampo di Romero al 5' inning ai Titani per superare sul diamante di casa la squadra avversaria. Una vittoria importante resa ancora più bella dalla presenza in tribuna degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori. Ai Capi di Stato sono state donate due mazze autografate dai giocatori di San Marino e la pallina celebrativa dei 50' anni della Federazione. Sul diamante da segnalare il rientro di Reginato ed Epifano, tra le prime note positive della sfida che nelle prima parte di gara non regala particolari emozioni. Il lampo della serata è quello di Alex Romero che al quinto, gira la mazza sul primo lancio del partente di Castenaso trovando un fuoricampo che alla fine sarà decisivo. Al sesto, San Marino ha l'occasione per allungare con due uomini in base e zero out, con i Titani che non riescono a sfruttare la situazione. I biancoazzurri mettendo a dura prova i lanciatori della squadra dell'ex manager Marco Nanni, in totale saranno 11 le occasioni con corridori in posizione punto. Negli ultimi due inning Castenaso mette un giocatore in seconda e uno in prima al nono. San Marino difende bene e vince 1-0.