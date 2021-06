Baseball: San Marino vince a Grosseto anche gara 2

L’ultima gara del girone G è di San Marino, che vince 12-0 all’8° a Grosseto e mantiene l’imbattibilità stagionale. Una partita, quella dello Jannella, che ha visto eccellenti giocate sia in battuta e sia sul monte di lancio. 15 le valide totali per i Titani, con menzione d’obbligo per Lorenzo Di Fabio, autore di un eccellente 4/5 con un triplo, due doppi, un singolo e ben 7 punti battuti a casa. Sul monte Quevedo concede una valida al primo uomo affrontato in assoluto, il leadoff Chelli, poi più nulla. Grosseto ritocca il cuscino di prima solo con un lancio pazzo sul terzo strike a Biscontri al 2°, poi partita chiusa.