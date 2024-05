Baseball: San Marino vince anche gara2 contro Parma

Dopo la vittoria in gara1 a Parma, San Marino replica anche in gara2. Nella partita giocata sul diamante di Serravalle i Titani s'impongono sulla squadra emiliana per 12 a 3. Ottimo l'avvio di San Marino che dopo il primo attacco è già sul 4-0. Dopo un altro punto dei biancoazzurri alla terza ripresa, gli ospiti si mettono in evidenza al quarto inning segnando tre punti. Gli stessi che i Titani raccolgono al cambio campo. Il punteggio diventa 12-3 al termine della sesta ripresa. Risultato che chiude anche la partita.