Baseball, Tiago da Silva torna a San Marino

Tiago da Silva è nuovamente un lanciatore del San Marino Baseball. Per lui, che sul Titano ha vinto la Coppa Italia 2009, la Coppa Campioni 2011 e sei Scudetti (2008, 2011, 2012, 2013, 2021 e 2022), una nuova avventura con quella casacca che l’ha visto crescere e trasformarsi in un Campione. Ieri l'arrivo all’aeroporto Marconi di Bologna. Tiago da Silva sarà così a disposizione dello staff tecnico per i prossimi playoff, che scatteranno martedì 15 a Modena con gara1 dei quarti di finale.