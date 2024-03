Beach Tennis: Alice Grandi vince a Tolosa in coppia con Lola Barrau

Alice Grandi, in coppia con la francese Lola Barrau, ha centrato la vittoria nell‘ITF BT50 di Tolosa (Francia), torneo dotato di montepremi da 4.000 dollari. Prima testa di serie del tabellone, la coppia formata dalla sammarinese e dalla francese ha beneficiato di un bye al primo turno e si è poi imposta al secondo sulla venezuelana Blaubach Acosta e la spagnola Llobet Ferrere (6-0 6-1). Vittoria agevole anche ai quarti di finale, dove Grandi e Barrau hanno liquidato le spagnole Casas Pau – Jimenez Torres per 6-1 6-2. In semifinale si sono poi trovate di fronte le brasiliane Nakamura Henrique – Rigotti Montemor, superate per 7-5 (3) 6-2. Nel match decisivo per il titolo, Alice Grandi e Lola Barrau si sono trovate di fronte le spagnole Farias – Rodriguez Perera, seconda forza del tabellone, superate con il risultato di 6-1 6-4. Per Alice Grandi un ottimo inizio di stagione in vista della stagione che culminerà con i Campionati Europei.