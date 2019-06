Berti migliora, domani il Mixed Team

Nel video l'intervista a Gian Marco Berti

Dal freddo al sole, ecco gli uomini con Gian Marco Berti chiamato a riscattare la brutta chiusura di sabato. Operazione che riesce al sammarinese che torna a sparare sui suoi standard con 21-22 in una giornata nella quale anche il Gotha ha sofferto le particolari condizioni climatiche e di svolgimento di una gara strana, spesso disturbata da piattelli che uscivano in ritardo o non partivano affatto. Comunque un passo avanti per compattare un gruppo che ragiona sempre per 3 con Luca Di Mari in tribuna a soffrire come e più di chi imbraccia il fucile. Domani è giorno di Mixed Team e anche se le premesse non sono rosa e fiori, lo sport sa spesso contrapporre la carezza allo schiaffone.

Nel video l'intervista a Gian Marco Berti