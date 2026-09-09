Atletica, Buoni risultati per l'Olimpus al Memorial Talacci di Misano Adriatico

Buoni risultati per l’Olimpus al Memorial Talacci dell’8 settembre a Misano Adriatico. Negli 80 metri cadetti, Rodolfo Fagnini ha chiuso secondo in 9”83. Bene anche la staffetta maschile, prima nella 4x100 con Gatti, Maroncelli, Burgal Alfaro e Fagnini in 49”16. Secondo posto invece per la staffetta femminile con Poggiali, Oppioli, Pintus e Martelli. Tra gli altri risultati, sesto posto per Burgal Alfaro nel lungo, Oppioli nell’alto e Poggiali nel disco. Buone prove anche degli assoluti che vedono Martina Selva correre i 200m in 29.19 seguita da Beatrice Zamagni con 29.91 e Stefano Polidori, che chiude gli 800m in 2.19,29.







