Giochi del Mediterraneo: Taranto passa il testimone a Pristina

Si è conclusa con la cerimonia di chiusura allo Stadio Iacovone di Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. C'è stata la tradizionale sfilata di tutte le nazionali, compresa quella di San Marino. I portabandiera sono stati l'amazzone Nicole Conti, che ha riportato l'equitazione sammarinese ai Giochi dopo 21 anni, e lo sprinter Alessandro Gasperoni. Edizione nella quale gli atleti del titano hanno conquistato quattro medaglie. I due ori dalle bocce, grazie a Jacopo Frisoni che ha vinto sia la gara individuale, che la prova di doppio insieme a Enrico Dall'Olmo. Sempre dalle bocce è arrivato anche il bronzo nel doppio femminile grazie a Stella e Giada Paoletti, mentre nel tiro a volo Alessandra Perilli ha conquistato la medaglia di bronzo. I prossimi appuntamenti saranno i Mediterranean Beach Games a Portimao nel 2027, mentre la 21° edizione dei Giochi del Mediterraneo sarà nel 2030 a Pristina, in Kosovo. La cerimonia di chiusura è presentata da Rossella Brescia, e c'è stato tanto spazio dedicato alla musica, con la taranta salentina, l'esibizione di Moses Cansas, la band Rockin'1000 e Serena Autieri.











