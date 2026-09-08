Due squadre di San Marino all'Olimpiade degli Scacchi

Ci sarà anche San Marino alla 46ª Olimpiade degli Scacchi, in programma a Samarcanda (Uzbekistan), dal 15 al 27 settembre 2026. Edizione che si preannuncia da record, con oltre 200 squadre iscritte al Torneo Open, con dieci giocatori che difenderanno i colori biancazzurri.

Nel torneo Open saranno schierati i Maestri FIDE Danilo Volpinari, Ezio Righi, Enrico Grassi e Mirko Leardini - al suo esordio olimpico da campione sammarinese in carica - e il giovane Nicola D’Amico. Per la competizione femminile le giocatrici convocate saranno invece Elena Krasnova - al debutto da campionessa sammarinese in carica -, Giulia Lazzarini, Dorina Capicchioni, WCM Mariane Biordi, Cristina Giannini.



















