Sportinfiera, Remo Massari: "Decisione dettata dalla volontà di vivere a pieno l'evento"

In merito alla decisione del Collegio Docenti di non portare seconde e terze medie a Sportinfiera, abbiamo contattato anche il dirigente scolastico Remo Massari: "La partecipazione contemporanea di 900 studenti, ha detto il dirigente, non avrebbe garantito di poter vivere a pieno la giornata di Sportinfiera". Massari ha inoltre sottolineato che: "Le classi secondo e terze hanno già vissuto questa esperienza e molti di questi studenti hanno già fatto scelte per quanto riguarda l'attività sportiva, la partecipazione di 300 studenti delle classi prime permette di godere a pieno l'evento".

Il Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini, pur senza entrare nel merito, ha espresso il proprio "disappunto" dicendosi comunque ottimista: "L'evento avrà sicuramente anche quest'anno un bellissimo successo".







