Gli organizzatori della Maratona San Marino Ekiden tracciano un bilancio più che positivo della gara che si è disputata domenica attorno al Monte Titano. Oltre 400 partecipanti per un maratona che il prossimo anno potrebbe cambiare orario e disputarsi in notturna. Intanto la Track&Field San Marino è al lavoro per il prossimo appuntamento, il tradizionale Giro del Monte che si correrà sabato 4 settembre.

Nel video l'intervista a Samuele Guiducci