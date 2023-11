Bocce: assegnati i titoli juniores di raffa, trionfi per Canti e Santolini

La Federazione Sammarinese Bocce ha concluso i campionati sammarinesi juniores di specialità raffa e ha incoronato i nuovi campioni. Dopo le fasi eliminatorie, Giacomo Canti ha superato in finale Kevin Delvecchio diventando campione nella categoria Under 12. Terzi a pari merito Luca Gasperoni e Gabriel Crescentini. Per la categoria Under 15 il nuovo campione sammarinese è invece Valentino Santolini, che ha battuto nello scontro decisivo Chiara Gianessi, seconda classificata. Giulia Santolini ha ottenuto il punteggio più alto nella classifica femminile, laureandosi così campionessa del Titano.