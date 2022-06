Bocce: Dall'Olmo va per il bronzo nell'individuale

La terza semifinale del mattino ha visto impegnato Enrico Dall’Olmo contro l’italiano Mattia Visconti nell’individuale maschile. Una sfida subito in salita per il Titano, che è riuscito però a rimontare dal 9-4 al 9-6 e a portarsi poi sull’11-8. Il pochissimo tempo residuo non ha permesso a Dall’Olmo di poter completare la rimonta, consentendo a Visconti di chiudere l’incontro (12-8). Domani, alle 8:30, Dall’Olmo affronterà il francese Rouault nella finale per il bronzo. Alle 15:00 (le 16:00 in Italia) toccherà di nuovo a Stella Paoletti, impegnata nella semifinale individuale femminile. In mattinata ha esordito anche il pongista Federico Giardi nel girone di qualificazione del torneo singolare maschile. Il sammarinese ha affrontato nel primo incontro l’italiano Stoyanov, cedendo 4-1. Nel pomeriggio, per lui, altri due incontri, contro il kosovaro Karabaxhak e il francese Rambert. Nel tardo pomeriggio spazio poi ai lottatori: alle 18:40 Malik Amine gareggerà contro l’italiano Masotti per la medaglia di bronzo della categoria 74 kg; alle 19:10 toccherà al fratello Myles, in finale per la medaglia d’oro della categoria 86 kg contro il turco Erdin.