Bologna porta la serie sul 3-0, a San Marino serve un miracolo

Bologna ad un passo dal tricolore, incamera anche una gara 3 pazzesca e allunga. 3-0 la serie finale, scudetto ad una sola vittoria. Un match difficile anche da raccontare con i Titani avanti 6-3 all'inizio del settimo inning e poi ribaltati da 4 punti per il 7-6 della Fortitudo. Dopo i primi 2 inning Bologna è 2-1, poi al quinto arriva il primo cambio della guardia. Valida di Angulo con basi piene e 2 punti per il sorpasso. Ma al cambio Liberatore spara un fuoricampo come già fatto in gara1. E' quello del 3-3 e della nuova parità. La parte bassa del sesto inning riporta San Marino avanti. Ben 3 punti che avvicinano una vittoria che invece sfugge. Al settimo infatti sono le basi ball a condannare la squadra di Bindi. Una rimonta fino al 6-6 e una palla mancata nel turno di Liberatore che costa anche il punto numero 7. Questa sera ancora a Serravalle. Per l'Unipolsai è il primo match point.