Buona la prima per l'Ecorally

Da San Marino a Verucchio e ritorno per l'Eco Rally che nonostante la pioggia è regolarmente partito da Montegiardino. Una gara alla quale hanno partecipato 30 equipaggi alla guida di altrettante vetture a energia pulita.

Una manifestazione parte di Montegiardino Life, progetto che coinvolge numerose aziende del Castello e che propone un modello di economia green. Dopo essere stati ricevuti a Verucchio dalle autorità locali i concorrenti sono tornati a San Marino per la seconda parte con l'arrivo in Città. Le penalità accumulate sono state poi scontate in una gara di Tiro con l'Arco organizzata grazie alla collaborazione con i Lunghi Archi per quello che è diventato una sorta di duathlon.

Peccato la pioggia che costretto ad annullare il trekking previsto per far conoscere e valorizzare i percorsi naturalistici, iniziativa che aveva raccolto una sessantina di iscrizioni.

Soddisfatta l'organizzazione per la prima edizione di un evento che già pensa all'atto secondo con possibilità di espansione e di ulteriori novità. Ma già quest'anno, oltre all'etica di divertirsi senza inquinare, l'Eco Rally ha portato benefici concreti all'indotto. Pasti e oltre 100 posti letto occupati interamente a San Marino.