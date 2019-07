Cannisti Dogana diciannovesima al Mondiale per Club

La Cannisti Dogana non riesce a replicare la prima buona giornata e chiude al diciannovesimo posto il Mondiale per Club. Nelle acque croate i sammarinesi, noni ieri, hanno trovato diverse difficoltà in condizioni di pescata non ottimali finendo con 82 penalità. Il Mondiale è stato vinto dalla Bosnia con 31 penalità, davanti a Inghilterra 32 e Bulgaria 58.