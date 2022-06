Ciclostorica "La Titanica" prima edizione con partenza e arrivo a Borgo Maggiore

L'importanza dell'evento è sottolineata dalla presenza del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati dai Capitani di Castello Barbara Bollini per quello di Borgo Maggiore e quello di Acquaviva Enzo Semprini. Le istituzioni vicine agli organizzatori della prima edizione della ciclostorica “La Titanica”. Idea nata dalla Virtusbike, società affiliata alla Federciclismo, presente il Presidente Valter Baldiserra, che ha lo scopo di far conoscere le strade della Repubblica, anche quelle meno battute dai percorsi turistici tradizionali, il territorio, ricco di natura e storia, i prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche.

Manifestazione non competitiva fatta con biciclette e abbigliamento d’epoca, per ripercorrere i temi del ciclismo eroico, quello dei campioni intramontabili, come Coppi e Bartali, Guerra, Girardengo, Moser, Saronni , Marco Pantani . Tre i percorsi proposti, tutti con partenza e arrivo dalla Piazza Grande di Borgo Maggiore. l’itinerario, che coinvolge anche i comuni limitrofi di San Leo e Verucchio, si snoda nel cuore del centro storico di San Marino, su strade bianche di campagna e sul percorso della vecchia ferrovia, con diversi passaggi all’interno delle suggestive gallerie. Ma la Titanica è anche l’occasione per scoprire le bontà del territorio, con la possibilità per i ciclisti di gustare nei diversi punti di ristoro una grande varietà di specialità locali. Circa un centinaio per il momento gli iscritti provenienti da diverse regioni d'Italia.