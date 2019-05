Compak Sporting: formata la Nazionale 2019

Si sono concluse ieri le selezioni per la formazione della Nazionale 2019 di compak sporting. Vincitore dell’ultima prova, con 191 piattelli su 200, è Simone Leardini davanti a Denis Giardi e Corrado Guerra. Nella classifica generale delle selezioni Leardini è però secondo, alle spalle di Nicola Sarti, mentre il terzo posto va a Denis Giardi e il quarto a Cristian Costa. Così composta, la Nazionale sammarinese di compak sporting parteciperà ai Mondiali in Ungheria nel mese di agosto e, prima ancora, al Campionato Europeo in programma a giugno in Grecia.