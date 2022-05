Prima giornata di gare a Baku in Azerbaigian per la Coppa del Mondo di Tiro a Volo. In campo femminile, Alessandra Perilli occupa la 19esima posizione con 66 piattelli colpiti su 75. Al comando della gara, la spagnola Fatima Galvez con 72 piattelli colpiti. In campo maschile, Gian Marco Berti ha centrato 67 piattelli su 75.