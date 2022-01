Covid, rinviate le partite di Titan Services e Beach & Park

Il Covid ferma le squadre sammarinesi di volley. La Titan Services avrebbe dovuto giocare domenica 9 a Loreto e mercoledì 12 il recupero contro Pesaro, ma entrambi gli incontri sono stati rinviati a data da destinarsi. Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Stefano Mascetti dovrebbe essere a Osimo il 15 gennaio. Per quel che riguarda la Beach & Park, il Comitato regionale, sempre con riferimento alla situazione Covid, ha deciso per una sospensione fino a domenica 23 gennaio.