Dalle Bocce una doppia semifinale

Porto sicuro in tempi di magra, le bocce sammarinesi sono da sempre eccellenza in ambito mediterraneo. E anche adesso che magra non è, la Raffa fa da apripista e promette di stupire ancora. Non possono partire a fari spenti e i ragazzi delle bocce fanno subito filotto. Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni dei fari spenti non sanno proprio che farsene, preferiscono battere la Francia 12-9 con grande avvio, rientro dei francesi e poi marcia scalata e via verso il secondo singolare. Contro un'Italia rinnovata e giovane, ma contro l'Italia. Dall'Olmo e Frisoni non fanno prigionieri, combattono dalla prima all'ultima palla. E vincono.

Visconti e Di Nicola al tappeto. Due su due vuol dire qualificazione alla semifinale e l'ultimo match contro il Marocco servirà solo per certificare il primo posto nel girone. A Dall'Olmo e Frisoni anche i complimenti della Reggenza e del Segretario Lonfernini in tribuna a seguire le partite.

Nel pomeriggio al via anche il doppio femminile. Che in mattinata ha vinto la prima partita senza giocare. Stella Paoletti e Anna Ciucci hanno atteso sul campo le avversarie egiziane che non si sono presentate. Un successo a tavolino quello delle sammarinesi che hanno poi incontrato la coppia italiana Morelli-Treccani in un girone di fatto a 3. Le giovani avversarie azzurre poco hanno potuto contro la coppia del Titano che dopo un paio di mani ha preso il largo vincendo 12-7. Un risultato che vale la semifinale.

Nel video le interviste a Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni.