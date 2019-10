Domani la Cerimonia di Apertura, domenica il debutto di Grandi-Colonna

I World Beach Games si aprono domani a Doha. 1240 atleti provenienti da 97 Paesi a confrontarsi in 14 discipline. Per San Marino sono presenti Alice Grandi e Marika Colonna che esordiranno domenica nel torneo di beach tennis. Per la cerimonia di domani hanno raggiunto Doha anche Presidente e Segretario Generale del Cons.