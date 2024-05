Due mesi alle Olimpiadi, un anno ai Giochi dei Piccoli Stati

La torcia olimpica continua il suo lungo viaggio verso Parigi. Tra due mesi sarà cerimonia di apertura dei 32^ giochi olimpici. La capitale francese diventerà la seconda città dopo Londra ad ospitare per tre volte i giochi dopo le edizioni del 1900 e 1924. Un viaggio, quello della torcia, della durata di 68 giorni che si concluderà con l'accensione del braciere olimpico. Un viaggio incredibile in 64 territori. Per un tracciato che ha già toccato luoghi simbolo come le grotte di Lascaux, dove le pitture parietali ricoprono le pareti delle caverne. La fiamma olimpica attraverserà anche l'Oceano Atlantico e quello Indiano per toccare anche i territorio francesi d'Oltreoceano.

Previsti 329 eventi in 32 sport. Sedi di gare sparse anche per la Francia, fino alla Polinesia Francese con Tahiti per le gare di surf. Il 26 luglio l'appuntamento con la cerimonia di apertura dei Giochi, anche se alcune discipline come calcio, rugby 7, pallamano e tiro con l'arco debutteranno nei due giorni precedenti.

Il calendario dice due mesi alle Olimpiadi ed anche un anno ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Il 26 maggio 2025 la cerimonia di apertura nel principato pirenaico che tornerà ad ospitare per la terza volta questo evento. A distanza di esattamente 20 anni dalla seconda volta, non mancheranno le novità con il debutto del karate. Ad Andorra torneranno anche ciclismo, con le gare di mountain bike, strada e cronometro, il volley, con la pallavolo e il beach, la ginnastica. Da Malta si conferma il rugby a 7.