A Palazzo Graziani si celebra il Tour con le mostre 100 in Giallo e Titanica in Giallo

Il Tour de France a San Marino il 29 giugno è evento epocale e dunque merita non una, ma due celebrazioni storiche. A Palazzo Graziani, i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno inaugurato le mostre 100 in Giallo e La Titanica in Giallo: due esposizioni distinte ma intersecate, entrambe dedicate ai protagonisti della Grand Boucle.

Cominciamo da La Titanica in Giallo, organizzata dalla Virtus Bike e aperta fino al 29 giugno: a cura di Dario Corsi – con l'ausilio di altri collezionisti – raccoglie biciclette e maglie, anche autografate, dei fuoriclasse che hanno scritto la storia del Tour, e non solo. Da Bartali e Coppi in poi, ma sopratutto dagli anni '70 a oggi: una carrellata di fenomeni, con menzione d'onore per il Pirata Marco Pantani (la bicicletta con cui vinse il Tour era esposta oggi e lo sarà di nuovo il 29 giugno) e per il grande favorito di questa edizione, Tadej Pogacar, presente con bici e maglia autografata.

E accanto a maglie e bici ci sono le foto dei campioni in questione, trait d'union con 100 in Giallo, curata da Sprint Cycling Agency e che invece proseguirà fino al 21 luglio. Come suggerisce il nome, 100 fotografie scattate ai portatori della maglia da leader del Tour. Anche qui dai '70 fino a Nibali e agli odierni Vingegaard e Pogacar, senza distinzioni di rango: ci sono i plurivincitori, i campioni di un'edizione e le meteore, quelli che hanno provato il brivido della Gialla anche per una sola tappa in carriera. Scatti di tutti i tipi: chi in bici, chi in corsa a piedi – vedi Froome – chi in momenti di riposo o di goliardia. E qui l'obiettivo è portare alla mostra, il giorno del passaggio del Tour, anche un ex fuoriclasse in carne e ossa, Bernard Hinault.

Nel video le parole di Enrico Terenzi (La Titanica in Giallo) e di Roberto Bettini (100 in Giallo)