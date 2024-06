Mortale sulla Marecchiese: motociclista 62enne travolto da un'auto

Un incidente mortale è avvenuto stamattina attorno alle 7 lungo Via Marecchiese, in prossimità dell'ingresso di Secchiano. Un motociclista di 62 anni, a bordo di una Ducati Multistrada 1200, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Panda (vecchio modello) proveniente da una via laterale gli avrebbe improvvisamente sbarrato la strada, mentre il centauro stava sorpassando un veicolo in direzione Novafeltria-Rimini. Nonostante un tentativo di frenata, il motociclista è stato investito dall'auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per l'uomo non c'era già niente da fare. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.