Due sconfitte e una vittoria per la Juvenes San Marino

Ancora una giornata difficile per il team di serie A 2 impegnato in casa contro il Pescara, al termine di un mach molto combattuto è arrivata una sconfitta per 4 a 2, Mattias Mongiusti e Federico Giardi non hanno confermato il livello di gioco espresso al torneo assoluto di Terni di domenica scorsa ed hanno ceduto entrambi per 3 a 0 ai loro avversari. Grande prestazione invece del nigeriano Babatunde che batte Massarelli n.10 d’Italia e vince agevolmente contro Galdieri.

Sconfitta casalinga anche per il team di serie C1 contro la capolista Camerino dopo quattro ore e mezza di lotta, soccombe per 5 a 4, l’unica squadra della Juvenes che riesce a vincere è in serie D 1 si impone per 5 a 1 contro il Senigallia A e resta al comando della classifica.