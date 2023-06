Edimburgo: San Marino batte anche l'Islanda e vola in semifinale

Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale sammarinese di volley che agli Europei maschili Small Countries Association in corso di svolgimento a Edimburgo, batte anche l’Islanda per 3 a 1 (31/29 25/23 23/25 25/22) dopo aver battuto l’Irlanda e chiude il suo girone a punteggio pieno.

Alle ore 16.30 locali affronterà la seconda del girone A (verosimilmente una fra Scozia e Lussemburgo) per giocarsi l’accesso alla finalissima. Il conto dei punti conquistati dalle due squadre (104 per San Marino; 99 per l’Islanda) dà l’idea di di uno scontro equilibrato.

"Partita durissima ma ce l’aspettavamo. – ha commentato al termine il commissario tecnico Stefano Mascetti. - L’Islanda ha portato a questi Europei i suoi giocatori migliori e batterli è stata davvero un’impresa. Loro ci hanno messo il fisico e noi la tecnica e la concentrazione. Devo dire bravi a tutti i giocatori ma voglio sottolineare le prove in attacco di Benvenuti e Paganelli che hanno avuto percentuali attorno al 50%. Finora abbiamo disputato un bel torneo però deve essere chiaro che non abbiamo ancora fatto nulla”.