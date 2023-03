Ericson Lenora, nuovo acquisto del San Marino

Ericson Leonora è un nuovo giocatore del San Marino Baseball per la stagione 2023. Nato il 25 agosto del 1992 a Punto Fijo in Venezuela, Leonora è un esterno (batte destro) che ha già dimostrato il suo valore nel campionato italiano. Ha vestito per la prima volta la casacca della Fortitudo Bologna nel 2019, facendo registrare una media battuta di 363 con 6 homer e 25 punti battuti a casa.

È ritornato con l’Unipolsai nel 2021 ed è arrivato a una batting average di 400 (42/105) con 9 fuoricampo e 35 rbi. Nel 2022 si è spostato a Grosseto col Big Mat, con cui ha raggiunto una media comparabile, leggermente superiore: 402 (35/87).

Leonora, che ha iniziato nelle minors americane con l’organizzazione degli Yankees, è un habitué della Lega invernale venezuelana che ha frequentato con Cardenales de Lara, Tigres de Aragua, Leones del Caracas e Aguilas del Zulia.