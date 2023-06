Europei veterani, Jessica Zannoni è ancora d'oro

Jessica Zannoni si conferma campionessa europea veterani di Judo, bissando il titolo ottenuto lo scorso anno a Cipro. Per farsi strada fino all'oro anche in Slovenia, la portabandiera dei recenti Giochi dei Piccoli Stati disputati a Malta, in cui aveva conquistato il bronzo, ha battuto prima la tedesca Jessica Eschenauer, con un lancio indietro (Ura nage) allo scadere del tempo regolamentare, poi la portoghese Luisa Garcia, sconfiggendola per Ippon grazie a un Seoi nage, infine la belga Allison Hollevoet, piazzando due prese alle gambe (Ko uchi gake). Un risultato prestigioso e incoraggiante in vista del Mondiale veterani in programma a novembre ad Abu Dhabi.