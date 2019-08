Europeo a squadre: San Marino chiude all'ottavo posto

Si è chiuso ieri sera a Skopjie il Campionato Europeo per Nazioni di atletica Divisione C. San Marino ha ottenuto l'ottavo posto assoluto in una graduatoria composta da 13 paesi e vinta dall'Islanda su Serbia e Bosnia. I sammarinesi hanno chiuso di poco dietro alla Macedonia e davanti al Kosovo. Nell'ultima giornata da ricordare il quinto posto di Melissa Michelotti nel Salto in Alto, e il sesto di Francesco Molinari nei 200. Sesta anche la staffetta maschile 4x400.