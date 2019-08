Finale Baseball: la Rai nega la diretta a RTV

“Siamo sorpresi e amareggiati per il veto posto dalla Rai alla trasmissione in diretta delle gare di finale scudetto da parte di San Marino Rtv, emittente partecipata per il 50% dalla stessa Rai." scrive in una nota il San Marino Baseball. "Nell’occasione - prosegue - ricordiamo l’interesse per questa disciplina mostrato negli anni dalla stessa RTV, anche irradiando finali che non coinvolgevano San Marino. RTV ha sempre mostrato professionalità e negli anni ha costantemente garantito un vero servizio a tutti gli sportivi e agli amanti del batti e corri”.

La San Marino RTV si scusa con la Federazione e tutti gli appassionati di baseball per non avere potuto garantire come in passato la diretta della finale per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Si riserva comunque di approfondire con la consociata Rai le ragioni di tale decisione.