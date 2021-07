Giardi: "Faremo una bella Olimpiade”

Nel video l'intervista a Gian Primo Giardi - Presidente CONS

Alla vigilia del debutto olimpico degli atleti sammarinesi ha parlato il Presidente del Cons Gian Primo Giardi " siamo qui per fare una bella Olimpiade. Ringrazio le Istituzioni per esserci stati vicini adesso tocca a noi. Non faccio pronostici di nessun tipo - ha continuato il Presidente del Cons- sento che faremo una bella Olimpiade, non posso dire altro, se non che sono molto soddisfatto dell'atteggiamento della delegazione biancoazzurra a Tokyo. Credetemi - ha proseguito Giardi- qui non c'è nulla di facile compreso l'ambientamento. I giapponesi sono molto cortesi, non è semplice nemmeno per loro organizzare un evento del genere. La cerimonia - conclude- è stata carina, piacevole nel rispetto dell'attuale momento"