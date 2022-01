Ginnastica, Castiglioni: "Il nostro è uno sport giovane, puntiamo anche sulle gare junior"

Fabrizio Castiglioni, nominato per acclamazione, è stato confermato come presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica. Per Castiglioni è il secondo mandato consecutivo mentre sono stati eletti nel Consiglio Federale anche Alessandro Ambrogiani, Irene Canini, Massimiliano Giovannini, Barbara Massari e Maria Rosa Zafferani.

“L'obiettivo per questo triennio 2022-2024” - dice Castiglioni - “è puntare sui giovani. Abbiamo un bel programma per le ginnaste senior ma anche un progetto per le gare junior, tra cui Europei e Mondiali. La speranza è farsi trovare pronti per i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, se ci sarà la ginnastica come sport”.