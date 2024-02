Ginnastica Ritmica: che esordio per San Marino in serie B

Ottimo il debutto di San Marino in serie B. La squadra della ginnastica ritmica del Titano inizia con un terzo posto che vale tanto in termini di risultato e non solo. Dopo aver conquistato una storica promozione lo scorso anno, c'era attesa per il debutto in serie B. Un esordio da incorniciare per la squadra sammarinese, che aggiorna la storia partendo con un podio tutto da ricordare. Terzo posto nella prima tappa stagionale a Chieti. San Marino ha totalizzato 108.200. Punteggio che ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo.

Un risultato ottenuto grazie alle prestazioni di Camilla Rossi al cerchio (26.450), Gioia Casali alla palla (27.650), Gaia Zurlo alle clavette (27.700) ed Emma Fratti al nastro (26.400). A completare la squadra biancoazzurra, guidata dai tecnici Federica Protti e Erika Alimonti, le riserve: Matilde Tamagnini, Eva Bombagioni e Sara Ceccoli. A guidare la delegazione sammarinese a Chieti il presidente federale Fabrizio Castiglioni. Nella prima tappa della stagione erano in gara13 squadre, la prova è stata vinta dalla Falciai Arezzo con 114.050 davanti alla Ginnastica Valmontone (113.400). La seconda tappa del campionato di serie B è in programma per il 2-3 marzo a Forlì.