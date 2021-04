Ginnastica Ritmica: San Marino sul podio nella 1° prova

C'erano due gare da vincere e San Marino è andato a podio in entrambe. La prima era riportare la ginnastica ritmica al Multieventi con un evento agonistico e la Federazione del Titano ci è riuscita con la prima prova del campionato di serie C. Una grande giornata di sport, seguendo tutte le normative Covid-19, che hanno portato oltre 270 atleti in rappresentanza di 60 squadre a contendersi la vittoria.

La Federazione, supportata da Segreteria allo Sport e Cons, è riuscita nel vincere questa prima medaglia. Poi c'è stata la componente agonistica, con San Marino impegnato nella zona tecnica 3 con le squadre arrivate da Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Umbria. Ottimo livello di competizione che ha visto la delegazione sammarinese centrare un bel secondo posto solo alle spalle della società Endas Cervia.

La delegazione sammarinese era composta da Gioia Casali, Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Annalisa Giovannini, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dalle allenatrici Monica Leardini e Federica Protti, con la supervisione del Direttore Tecnico Nani Londaridze, Nella prima prova del Campionato, San Marino è scesa in gara con Lucia Castiglioni, al cerchio e clavette, Matilde Tamagnini alla palla e Camilla Rossi al nastro. La squadra biancoazzurra ha totalizzato un punteggio di 60,900. Sul podio come detto Cervia con 63,450, terza la ginnastica Estense con 57,100.