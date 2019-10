Giornata mondiale del Fair Play: ospiti il dottor Marco Benedettini e il professor Renato Di Nubila

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play comunica che nella Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play, in programma per Sabato 16 novembre alle 16.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano saranno ospiti due relatori sammarinesi, il Dott. Marco Benedettini, responsabile del Servizio di Medicina dello Sport dell' Ospedale di Stato che tratterà il tema: “Emergenza sedentarietà in Repubblica” e il Prof. Renato Di Nubila dell’Università degli Studi di Padova che relazionerà sul tema: “L’Etica nello Sport “.